Greco: “Las universidades no podemos desentendernos de la realidad que vive el país”

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, analizó la situación a la que quedaron expuestas las casas de altos estudios por el impacto económico y postuló que no pueden “desentenderse” de lo que ocurre en el país.

“Las universidades no podemos desentendernos de la realidad que vive el país. Yo soy rector de la Universidad Nacional de San Martín y no puedo estar ajeno a la situación que vive la sociedad que reside en esta localidad”, dijo a Mdz, al señalar que “el 30 por ciento de la población que reside en San Martín vive de la basura y como rector, no puedo estar ajeno a eso; cada universidad tiene un compromiso con el territorio donde está inmersa”.

“El sistema universitario está activo y funcionando. Por supuesto que todas las universidades deseamos contar con mayor cantidad de recursos para desarrollarnos y crecer, pero hoy el nivel de financiamiento del sistema universitario es suficiente para hacer lo que estamos haciendo, tenemos planes de desarrollo”, señaló.

En ese plano, destacó que el crecimiento de la matrícula universitaria hace que se necesite más financiamiento para el 2024. “Nosotros participamos de un presupuesto aprobado en enero del 2023 de 770 mil millones de pesos, en agosto del 2023 solicitamos un incremento de dos billones de pesos, esto significa que, si se prorroga el presupuesto nominal, nosotros solo tenemos para pagar el 40 % de los salarios y el 40 % de funcionamiento”, evaluó.