La Anmat prohibió la venta de una bebida

Se trata de una bebida probiótica que se ofrecía de manera online y no poseía información que permitiera determinar su origen. Según informó el organismo, este producto no se encontraba con la información requerida en el rótulo y carecía de datos de registro de RNE y RPNA, por lo que no pudo identificarse su origen.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) comunicó la noticia a través del Boletín Oficial e inició las actuaciones correspondientes a raíz de una consulta de un consumidor ante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los ­Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

En tal sentido, dispuso la prohibición de “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: Bebida probiótica natural, Kefir orgánico sabor natural, marca Natural, elaboración artesanal, por carecer de registros de establecimiento y de producto, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.