La ciudad vivió una nueva edición de la maratón de la UNLP

El día de ayer La Plata vivió una jornada histórica tras una nueva edición de la maratón de la Universidad Nacional de La Plata “Delfor De la Canal”. La competencia, que se llevó a cabo por 17° vez, volvió a realizarse luego de dos años de no poder llevarse a cabo producto de la llegada de la pandemia. La misma tuvo su punto de partida en Plaza Moreno y comenzó apenas pasadas las 9. En total participaron más de 12.000 atletas, que recorrieron la ciudad transformando las calles en una marea roja durante la mañana del domingo. Así, las personas formaron parte de las tres categorías programadas, una competitiva de 10 kilómetros, una recreativa de 5 kilómetros y una correcaminata de 2 kilómetros.

Al mismo tiempo, la maratón significó la recaudación de 10 mil kilos de alimentos, dado que para la inscripción era necesario donar un alimento no perecedero. Lo recaudado, récord total histórico para la competencia, irá destinado al Banco Alimentario de La Plata, que confirmó que esa cifra equivale a 80 mil platos de comida que llegarán a los sectores más necesitados. A modo de comparación, en el 2019 en su última edición se juntaron más de cinco mil kilos.

Desde muy temprano, Plaza Moreno comenzó a teñirse de rojo. De a poco se pudo ir visualizando como las personas, con amigos o en familia comenzaban a llegar al lugar para arrancar la entrada en calor y así estar en óptimas condiciones para el inicio de la maratón. Además, hubo una fuerte presencia de grupos de runners, quienes se movían todos juntos en bloque. Durante todo el recorrido, la maratón contó con rescatistas equipados con mochila de primera respuesta y desfibrilador automático externo. Además, hubo presencia del SAME, de la Cruz Roja y de Defensa Civil.

“Las sensaciones son muy positivas. La verdad que siempre es estresante: es un evento multitudinario, a veces toma dimensiones que uno no sabe si puede controlar, pero hay tanto trabajo colectivo entre varias áreas de la Universidad que nos deja muy satisfechos. Hasta que no termina todo cuesta relajarse igualmente. Estamos súper contentos, hubo más de 12 mil participantes y una gran cantidad de alimentos recolectados”, le explicó a diario Hoy Javier Orlandoni, director de Deportes de la UNLP. Asimismo, en torno al ambiente familiar y festivo, la autoridad destacó: “Este es el espíritu de la maratón, no solamente es lo competitivo, también es una reunión familiar para compartir un evento para la comunidad. Estamos muy satisfechos con tanta adherencia a esta edición”.

Al finalizar la competencia, sobre el escenario montado frente a la Municipalidad se hizo la tradicional entrega de medallas a los primeros puestos de cada una de las categorías. La premiación contó con la presencia del presidente de la UNLP, Martín López Armengol; el secretario General, Patricio Lorente; el prosecretario de Bienestar Universitario, Hernán Figueredo, y el mencionado Javier Orlandoni.