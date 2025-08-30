La Línea Universitaria suma un nuevo recorrido y conectará con la Facultad de Periodismo

A partir del lunes 1° de septiembre, la Línea Universitaria de micros extenderá su recorrido hasta la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ubicada en diagonal 113 y 63. La medida, fruto de gestiones impulsadas por el vicepresidente de la Universidad, Fernando Tauber, ante las autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense, constituye una respuesta concreta a un reclamo sostenido de la comunidad académica de Periodismo y Comunicación Social.

La ampliación del trayecto tendrá un impacto directo en miles de estudiantes, docentes, investigadores y No docentes que desarrollan actividades en esa unidad académica. Además, el beneficio alcanzará a personal de la UNLP y del Conicet que diariamente concurren al Polo Productivo “Jorge Sábato” y a distintos laboratorios emplazados en el denominado Bosque Este, entre ellos el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (Inifta).

Desde el Rectorado informaron que una de cada tres unidades que actualmente realizan el circuito rápido con paso por Plaza Rocha incorporará la nueva extensión hasta Periodismo, en lo que se denominará servicio “Rocha por Perio”. Este esquema permitirá sostener la frecuencia del recorrido tradicional y, al mismo tiempo, dar respuesta a la demanda de la comunidad de esa facultad.

El itinerario de este nuevo servicio se diferencia del actual: al regresar por avenida 60, en lugar de continuar hasta Plaza Rocha, el micro tomará por diagonal 113 hasta la sede de Periodismo, doblará por calle 64 y empalmará con diagonal 79 para retomar luego la avenida 60 en dirección a la Plaza. En total, serán 18 los servicios diarios Rocha por Perio, con horarios que se extenderán desde las 6:40 de la mañana hasta las 22:28 horas.