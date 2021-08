La memoria episódica de las sepias no se deteriora con la edad

Investigadores de la Universidad de Cambridge y de Caen llevaron adelante un estudio junto al Laboratorio de Biología Marina en Massachusetts que confirma que la sepia es el único animal, hasta el momento, cuya memoria episódica no empeora con la edad.

El estudio, que ya fue publicado en revistas científicas, explica que se basaron en 24 especímenes a quienes se les hicieron diferentes pruebas de memoria. Con un promedio de vida de dos años, dividieron dos grupos de sepias, uno con un año de edad promedio y otro con dos años de edad promedio. Allí se constató que los animales pudieron recordar qué, dónde y cuándo comieron.

“Las sepias no tienen hipocampo y su estructura cerebral es dramáticamente diferente a la nuestra. El lóbulo vertical del cerebro de la sepia está asociado con el aprendizaje y la memoria. Esto no se deteriora hasta los dos o tres últimos días de su vida”, resaltaron los expertos, que agregaron: “Lo sorprendente es que no pierden esta capacidad con la edad, a pesar de mostrar otros signos de envejecimiento como pérdida de la función muscular o el apetito”. De hecho, gracias a este estudio, estiman que esto sucede no solo en el plano alimenticio, sino que podrían tener registros de todas las parejas con las que se aparearon.