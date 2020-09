“La pandemia de la obesidad va a matar más personas que la Covid-19”

En la Argentina, cuatro de cada 10 niños y adolescentes de entre cinco y 17 años presentan exceso de peso, mientras que esta problemática afecta al 67,9% de las personas mayores de 18 años, según un informe realizado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef.

En este marco, la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), destacó la necesidad de reconocer a la obesidad como una enfermedad. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio este paso 70 años atrás, luego de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina aún sigue definida como “condición” o “factor de riesgo”.

En diálogo con diario Hoy, la doctora Mónica Katz, presidente de la SAN señaló: “Si miramos los detalles necesarios para definir una enfermedad, la obesidad reúne todos, pero la definición que se usa en el país es utilitaria, no científica. Es decir, conviene declararla así para no cubrirla”, y agregó: “Pero no es un tema de gobierno, esto atraviesa a todos los presidentes y partidos políticos. En el año 97 la OMS declara la pandemia de obesidad y en Argentina, hasta el día de hoy, nadie hizo nada”.

Desde 1975, se triplicó a nivel mundial. En 2019, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. La OMS define a esta enfermedad como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”. Una vez que las células del órgano adiposo alcanzaron su capacidad máxima de almacenamiento de grasa, esta sustancia se traslada a distintas partes del cuerpo. “Va al cerebro, generando deterioro cognitivo; va al páncreas y mata la célula pancreática, ya que cualquier célula que tiene mucha grasa adentro es atacada por el sistema inmune, porque lo identifica como un virus, cuando en realidad es el mismo cuerpo”, afirmó la especialista en nutrición.

“Por eso es que está tan comprometida la inmunidad de un obeso frente al coronavirus. Todos los soldados están atacando al cuerpo y cuando llega el virus no hay soldados disponibles para hacerle frente”, dijo. “La pandemia de la obesidad va a matar más personas que la Covid-19”, añadió.

La obesidad afecta a los riñones, hígado, médula ósea, altera la formación de glóbulos rojos y es la causa más importante de hepatocarcinoma. “Ataca lo que puede, todos los órganos. Ni hablar de todas las consecuencias emocionales”, alertó la doctora.

Asimismo, la evidencia científica sostiene que la evolución de esta enfermedad deriva en un alto porcentaje de mortalidad temprana y muchas enfermedades asociadas como cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en todas sus formas.

“Prácticamente, el 90% de los diabéticos es obeso. Cuando estudié medicina, la prevalencia de diabetes en argentina era del 7%, la última encuesta arrojó un 14%”, señaló Katz.

“El primer paso es declararla enfermedad, porque la obesidad no respeta a nadie. A diferencia de la pandemia de Covid-19, que mata en poco tiempo, la obesidad es una pandemia de muerte lenta y eso es lo que permite la procrastinación de acción”, aseveró.

En cuanto a las medidas necesarias para revertir las proyecciones asociadas a esta enfermedad, la presidente de la SAN aseguró que es importante “tomar acciones concretas ya”.

“Cuando termine esta pandemia, vamos a tener una situación económica compleja y la gente va a comer peor, entonces tenemos que empezar a elaborar una estrategia, porque la gente va a comer calorías, no calidad”, concluyó.