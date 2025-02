¿Los animales pueden simular los sonidos de otras especies?

En el reino animal, las interacciones no siempre se limitan entre individuos de la misma especie. A lo largo de las décadas, los científicos descubrieron que diversas especies son capaces de aprender y replicar las vocalizaciones de otras especies, una habilidad que les otorga ventajas adaptativas significativas sobre otras y por ende, sobreviven más.

Investigaciones recientes han revelado en un estudio científico publicado en la revista Proceedings of the Royal Society, que los drongos no solo imitan sus propias vocalizaciones de alarma, sino que también replican las de suricatas o incluso otras aves. La estrategia es simple, pero efectiva: cuando los drongos usan su llamada de alarma normal, las suricatas y otras especies dejan de comer o se esconden, alertadas por la presencia de un depredador. Sin embargo, al hacer imitaciones de las alarmas de otras especies, los drongos logran que sus “presas” abandonen su comida sin estar realmente en peligro. Esta táctica de “engaño vocal” es clave para el comportamiento de cleptoparasitismo que emplean estos pájaros.