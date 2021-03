Moda masculina: broken suits y jogpant, lo que deja la pandemia

El impacto de la pandemia en la moda no fue gratuito. Aunque se tomó su tiempo, las restricciones sanitarias hicieron mella en el universo de la vestimenta y hoy se ven las primeras muestras. El tiempo marcado por el home office impuso nuevas modas y modos de vestir y, aunque el coronavirus pase, mucho de eso quedará, según anticipan los especialistas.



El traje es por excelencia la vestimenta predilecta de los oficinistas. Y en una ciudad que es capital de provincia, signada por la proliferación de oficinas públicas y empresas privadas, esta realidad no es ajena. Por esta razón, en las calles del centro muy probablemente seguirán viéndose trajes, solo que los clásicos cortes les darán lugar a los llamados broken suits.



Pero ¿qué es esta tendencia que está ganando las oficinas del mundo? Literalmente, la expresión puede traducirse como “traje roto”, lo que vendría a significar que las partes del traje son de diferentes colores. Además, para los diseñadores este ajuar admite combinaciones con ropa elastizada, camisetas y buzos con capucha.



Una apuesta relajada



El universo de la moda pronostica que los broken suits aterrizarán en las vidrieras para quedarse, sobre todo a partir de la temporada otoño-invierno que está en curso. La propuesta, destacan desde las revistas especializadas, es audaz y moderna, y permite una amplia gama de combinaciones, como la de blazers con pantalones algo más cortos, además de la utilización de materiales como ­jersey suave, calidades “chino”, tejido vaquero, mil rayas y power stretch. Asimismo, los broken suits vuelven a poner de moda las camisetas o chombas blancas, que habían perdido terreno frente a las camisas.



La elegancia también estará garantizada para los hombres que elijan un look workwear. Se trata de una opción que, según explica Andreas Rose, asesor de modas en Frankfurt, “toma elementos de los trabajadores del estilo de los marineros, de los trabajadores de campo, de sectores metalúrgicos”.



Estos modos de vestir “relajados” desdibujan los límites entre la ropa de trabajo, de deporte y de calle. Pero, advierten los que saben, “las nuevas piezas claves se ven relajadas y cool, pero no descuidadas”.



Otro de los clásicos que se reinventan a un año de la pandemia es el pantalón jogger, también conocido como jogging: ahora se llama jogpant y está confeccionado con materiales de alta calidad, lo que lo convierten en una pieza con potencial para ganar las oficinas. Eso sí: los colores que habrá que usar para estar “adentro” serán el natural, blanco, beige, pistacho, amarillo claro, turquesa y tonos tierra.