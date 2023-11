Narradoras sociales: “Contar para que otros cuenten”

El objetivo esencial en el acto de narrar en público es compartir entre varias personas un instante de reflexión, de poder generar vínculos y recorrer a través de las historias diferentes mundos.

El colectivo de las Narradoras Sociales forma parte de la identidad de platense. Desde hace 14 años llevan su trabajo a bibliotecas populares, cárceles, comedores y escuelas con pocos recursos. Cada uno de los allí presentes elegirá un camino diferente cuando las historias comiencen a salir a la luz.

“Estamos con mucho trabajo y con mucha actividad. Somos trece narradoras que nos reunimos todos los viernes y además durante la semana hacemos trabajo en territorio visitando escuelas, hospitales, cárceles. Un trabajo bastante intenso”, le cuenta a diario Hoy Adriana De Blasis, integrante de esta agrupación que lleva historias y relatos y profundiza vínculos con distintos grupos en la ciudad de La Plata.

El grupo se reúne todos los viernes en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires para preparar las actividades. A su vez, los últimos viernes de cada mes realizan una “contada abierta al público”. En esta oportunidad será este viernes 1° de diciembre en el Salón Meridiano de la Facultad de Astronomía y Ciencias Geofísicas, en el Paseo del Bosque.

El objetivo, subraya, es “contar para que otros cuenten. Eso para nosotras es fundamental. No somos el eje ni el centro de los encuentros a pesar de que somos las que preparamos y llevamos los relatos. Pero el objetivo central es que otros participen y la palabra tome cuerpo en todas las voces”.

Temáticas

“En los relatos de autores buscamos en general dar prevalencia a los autores nacionales o latinoamericanos por una cuestión que reflejan mejor nuestra propia situación. Nos convocan más. pero no excluye a otros autores”, precisa.

Consultada sobre los motivos que atrapan al público que las escucha, sostiene: “A priori, pienso que tiene que ver con una valoración al trabajo que hacemos durante todo el año, durante todo el mes, al compromiso que tenemos. Somos trece mujeres que desde hace catorce años todos los viernes nos reunimos. Hacemos diez contadas aproximadamente por mes y nadie nos paga nada, no tenemos subsidio, no nos pagan la nafta, nada, no hay nada. Todo sale de nuestro bolsillo y eso es sostenido durante catorce años. Eso la gente lo valora muchísimo”.

En esa línea, remarca otra de las razones por las que se relacionan los relatos y sus contenidos: “No buscan un efecto espectacular. Nosotros no hacemos espectáculos, hacemos encuentros de relatos, encuentros de narración. Y creo que esas dos cosas son fundamentales para atraer a las compañeras y compañeros que vienen a eso, a acompañarnos. Son parte del camino de las narradoras”.

Y concluye: “Nosotras vamos a cualquier lugar que nos llamen siempre que sea público y gratuito. Y que en el momento que nosotras vayamos no haya ni un acto partidario ni religioso”.