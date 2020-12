¡No seas mala, petisa! El tremendo testimonio de un hombre en la marcha "provida"

La Plaza del Congreso está llena de gente. De un lado, quienes están a favor del aborto legal con pañuelo verde; del otro, los celestes, en contra.

Fue en aquel lado donde, apuntado por cámaras de televisión, un hombre que andaba con un pañuelo celeste y una camiseta argentina, contó la charla que tuvo con su madre y que hizo que ratificara su postura "provida".

"Necesitaba reforzar mis convicciones y la llamé a mi vieja. Le digo 'vieja, vos estás a favor de las dos vidas?' '¡obvio que sí!' me dice. Le dije, 'viejita si esta ley se hubiese aceptado cuando vos te casaste con papá', somos diez hermanos, mirá lo que me dice la petisa, 'nos hubieses tenido a todos nosotros?'. No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono", comenzó explicando.

Pero lo que siguió, dejó atónitos a todos: "Me dijo 'la verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos'. Me puse mal porque ni siquiera me nombró a mí".

Y como si fuera poco, dio los nombres de los hermanos a los que, según él, su madre hubiera abortado: Natalia, Diego y Esteban, y explicó que por ellos estaba en aquella marcha, "porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, ¿por qué voy a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir?", cerró.

Una historia con demasiados detalles que podrá traerle problemas en la familia a la 'petisa'.