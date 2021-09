Otra tapa de alcantarilla robada y otro peligro en la calle

Ni siquiera la tormenta que acompañó la llegada del mes de septiembre impidió que los delincuentes vuelvan a llevarse una tapa de la red cloacal en Los Hornos.

Tal cual había informado este multimedio en el comienzo de la semana, esta misma situación ya había afectado a los vecinos de Barrio Jardín, y ahora la escena se repitió también en 144 y 52.

“Está en el medio de la calle el agujero. Es un poco al vacío. No sé qué están esperando para ir a taparlo. Creo que hasta que no se caiga alguna persona y se quiebre una pierna o un brazo no van a hacer nada”, se resignó Chiki, una histórica vecina de calle 144, que ayer al mediodía, cuando salió a hacer los mandados, se topó con la escena.

“Llamamos a ABSA y nos dijeron que iban a venir. Pero nunca pasa nada. Deseamos todos los vecinos del barrio que alguien venga a poner la tapa, del Municipio o de la empresa, porque el que no conoce la zona, puede pasar desprevenido de noche y se puede lastimar seriamente”, consideró la frentista en Los Hornos.