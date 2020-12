Pinos naturales como árboles de Navidad, una tendencia que crece

Entre los platenses, hacer las decoraciones navideñas con elementos originales es una tendencia que crece silenciosamente. Cada 8 de diciembre el ritual de armar el arbolito se instala en casi todos los hogares del planeta: estrellas, guirnaldas, luces y todo tipo de objetos brillantes pasan a formar parte del hogar hasta al menos el 6 de enero.



Si bien el fenómeno no es algo nuevo, cada vez más familias prefieren usar pinos reales antes que los emblemáticos adornos de plástico que inundan supermercados y bazares. Adriana, que atiende su vivero en la avenida 66 en Los Hornos, dijo a diario Hoy : “En esta época del año suelen venir más personas a preguntar por pinos naturales. Los días previos a armar el arbolito, incluso el mismo 8 de diciembre, tenemos entre un 50% y un 60% más de consultas sobre este tipo de árbol que en otro momento del año”.



Es fácil asociar esta situación a lo que pasa en la cultura estadounidense y a lo que aquí llega a través de las películas. Sin embargo, explicó Adriana: “Muchos de los árboles que vemos en las películas yanquis acá son tipos de coníferas muy caros, como araucarias o cedro azul. Son árboles que están arriba de $3.000 de costo”. Por motivos como este es difícil reproducir esta tradición en la Argentina, aunque es cierto que cada vez gana más terreno.

Conciencia ambientalista



La especialista brindó una explicación para esta tendencia: “Puede venir por el lado de que la gente, por suerte, tiene cada vez más una conciencia marcadamente ambientalista. Cuando nos preguntan si sirve me siento en la obligación de decirles la verdad: que no se puede llenar de adornos un pino recién comprado porque se muere”.



Para evitar que el árbol se eche a perder prematuramente, Adriana reveló a diario Hoy algunos secretos: “Yo recomiendo que si le ponen alguna luz sea de esas que funcionan a batería, no eléctricas, sino luces led que no generan calor; también puede ser alguna cinta o moño. Nada más. No cargarlos con peso para que no se arruine. Recomiendo además que no los pongan al sol y los rieguen todos los días”.



Entre los más solicitados está el clásico pino limón. Un espécimen de este tipo con una estatura de 50 centímetros tiene un costo de $500 mientras que uno de entre 70 y 80 sale $700. “Vienen muchos padres con sus hijos porque son los chicos los que piden los pinitos. También hay gente que compra durante el año para tenerlo más grande en diciembre”, dijo Adriana.



En primera persona



En Berisso, la familia de Agustina es una de las que se sumaron a la nueva costumbre: “En casa, cada año había que comprar un árbol nuevo porque se terminaba rompiendo o se doblaban los alambres y quedaba muy feo. Un día pasó un chico vendiendo por la calle y le compramos uno pero no para navidad, sino para tener un pino. Cuando llegó la fecha de armar el arbolito mi hermana sugirió dejar de intentar con los de plástico porque siempre había problemas y ver cómo quedaba en el pino, así que le pusimos las luces y algunas bolitas para no cargarlo mucho y nos gustó”.