Platense radicado en Miami cuenta su experiencia con la pandemia

Con casi 400 millones de habitantes, Estados Unidos logró vacunar a más del 60 por ciento de su población, y en algunos estados, como el de Florida, el gobernador comenzó a promover que las personas dejen de su usar el tapabocas, al igual que las grandes cadenas de supermercados, que ya no exigen como antes ingresar con la mitad del rostro cubierto, por considerar que se empieza a sentir cierta inmunidad de rebaño.



Así lo expresan, lo viven y lo sienten los platenses que hace más de cinco años están radicados en Miami, y han observado cómo otros conciudadanos llegaron a los Estados Unidos durante el mes de mayo para va­cunarse.



“El proceso es muy rápido y sencillo. Las personas que vienen desde Argentina o los que viven acá y deciden no sacar turnos en las farmacias, directamente van al Hard Rock Stadium. Ahí vos vas y te dan la primera dosis. Apenas te vacunás te dan el turno para la segunda dosis, que generalmente es a los 21 días. Yo me vacuné el 7 de mayo, y antes de salir me dieron el turno para volver el 28 de mayo. Están vacunando los siete días a la semana de ocho de la mañana a ocho de la noche”, explicó Martín Saldívar, un joven de Tolosa que trabaja en sistemas y desde mediados de la pasada década está instalado en Miami.



“Acá te dan la vacuna de Pfizer. Algunas personas buscan la vacuna de Johnson porque es una sola dosis. Eso pasó con muchos argentinos que fueron llegando y al no poder quedarse 21 días en el país, buscaban esa vacuna para quedarse unos días y regresar”, explicó Martín Saldívar, quien tiene a sus padres y hermanos en La Plata y algunos de ellos cursaron el virus en la ciudad.



“En cualquier caso las vacunas son gratis. A nadie se les está cobrando nada”, explicó Martín, cuyo usuario es @martomiami en Instagram, resaltando que casi 260 millones de personas en los Estados Unidos ya fueron vacunadas.



Este platense vive en Hallandalle Beach del estado de Florida y en las últimas semanas observó cómo otras personas de La Plata llegaron hasta Miami para vacunarse y están por regresar al país.

La experiencia de un platense en Estados Unidos no deja de ser alentadora, ya que más temprano que tarde, en la República Argentina también llegará el momento en que se podrá promover la quita del tapabocas, como clara señalar de la finalización del temor a contagiarse por el alcance total de las vacunas en la sociedad.