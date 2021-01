Psicólogos de la ciudad denuncian que hay graves demoras en los pagos de IOMA

Sin duda, en tiempos de pandemia, la atención psicológica se ha vuelto una actividad indispensable. Los profesionales manifestaron a través de un documento su descontento por el incumplimiento de los pagos por parte de la obra social.



“Denunciamos públicamente la grave demora en los pagos de IOMA a los psicólogos de la provincia de Buenos Aires, a quienes se les adeuda el trabajo presentado en septiembre del año pasado; lo que implica en muchos casos que se les debe desde junio del 2020 en adelante”. Así comienza el documento emitido por integrantes del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la ciudad.



“Los distritos nos encontramos encerrados en los malentendidos entre el IOMA y nuestra entidad representativa; por los cuales, de un modo arbitrario y sin explicación, se vuelve a pedir documentación adicional, como así también correcciones permanentes con fines dilatorios, generando cada vez más zozobra entre nuestros colegas prestadores que inician el año del peor modo”, continúa diciendo el comunicado.

En diálogo con diario Hoy, la licenciada Adriana Marcela Ávalos, presidenta del Colegio de Psicólogas y Psicólogos local, sostuvo: “Esto que sucede en este momento con el IOMA nosotros lo venimos viviendo desde hace dos años antes de esta gestión”.



La mujer manifestó que no se les informa qué es lo que está sucediendo. “Ahora nos enteramos a través de las redes que a IOMA le sucede lo mismo, que el Consejo Superior no les ha enviado esta documentación que nos solicitó varias veces a nosotros, con lo cual no se puede facturar”, añadió.



El convenio con IOMA, al igual que las negociaciones, son llevadas adelante por el Consejo Superior, que también tiene convenios con varias obras sociales. “La interlocución con la entidad y todo tipo de negociaciones, de acuerdos, los lleva adelante o los debería llevar adelante el Colegio de Provincia, el Consejo Superior”, explicó.



“Lo que estamos solicitando es que el Consejo Superior se haga cargo del dinero que tienen que cobrar los prestadores y las prestadoras. Por otro lado, estamos tratando de armar un canal de comunicación con IOMA para buscar allí las respuestas que no encontramos en el Colegio de Provincia”, completó Ávalos.



Para finalizar, en el documento emitido los trabajadores demostraron su malestar con los representantes de la institución.



“Nuestra entidad representativa no responde ningún requerimiento ni reclamo. Nos preguntamos: ¿Seguirá el Consejo Superior entretenido con el trámite de compra de un inmueble de más de medio millón de dólares mientras los colegas no reciben aumento de IOMA desde el año 2019? ¿Invierten la cantidad de dinero suficiente para contratar el personal necesario para procesar la documentación de toda la Provincia?”, concluyeron.