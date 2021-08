¿Qué es el streaming, la nueva moda de internet?

El streaming es un tipo de tecnología multimedia que envía contenidos de video y audio a un dispositivo que puede ser una notebook, un smartphone, tablet o una tv digital conectada a internet. Esto permite acceder a contenidos (tv, películas, música, podcast) en cualquier momento, sin someterse a los horarios del proveedor.

El streaming supone un gran cambio en la forma en la que accedemos a los contenidos multimedia, ya que ahora somos nosotros los que decidimos cuándo y qué ver, algo que antes era decisión de otros. La llegada de esta nueva plataforma es muy importante porque permite encontrar el contenido más variado posible: desde animales hasta cocina, moda o mecánica automotriz, entre miles de temas más. De hecho, la aparición de la misma ha hecho que muchos suscriptores corten el cable o la televisión satelital para solo ver contenido por streaming.

Cada vez son más los internautas que eligen esta nueva estrella de internet y comienzan a streamear, eligiendo ellos mismos sus contenidos y teniendo sus propios seguidores, lo que puede llevarlos a convertirse en influencers.

Para conocer un testimonio en primera persona, desde diario Hoy nos comunicamos con la streamer local Belén Bozzolo, en claro ascenso por este medio, quien nos explicó como llegó al streaming: “Año 2020, cuarentena total, los vivos de Instagram te esclavizaban el celular, YouTube ya lo había reventado, no sabía qué ver y me terminé descargando Twitch para ver qué onda. Al principio no entendía nada , hoy por hoy creo que la oferta de streamers ha crecido muchísimo y es la nueva tele, es recuperar la lógica del vivo en una plataforma que lo había perdido”, afirma Belén, que tiene 29 años y es la menor de seis hermanos oriundos de Bariloche.

“Yo empecé hace muy poco a transmitir. Me metí en Twitch a ver qué pasaba y ahí me di cuenta que pasan cosas en esa lógica interactiva del vivo que no ocurren en formatos grabados. Hay gente que se graba haciendo nada, tomando mate y a la gente le encanta, es como estar con un amigo”, dice Belén entre risas, quien pide amablemente que le digamos Bel.

Llegó a Capital Federal con 19 años, con 24 se mudó a La Plata y ahora reparte su tiempo entre su trabajo, su carrera (música popular) y el streaming. Ante la pregunta de cómo elige los temas, dice:

“Hago contenido en el que la gente pueda participar. Miramos algo, lo vamos pausando y comentando. También cuando veo que un tema no es para el público de YouTube lo hago ahí. El público no es el mismo, el que te sigue en Twitch te banca a muerte”, confiesa Bel, para terminar diciendo que es “una nerd pero me gusta la pavada por partes iguales”.