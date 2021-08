Un barrio movilizado para ayudar a un vecino que perdió todo en un incendio

Una familia del barrio Centinela, dentro de la localidad de Lisandro Olmos, perdió todas sus pertenencias en un incendio que se desarrolló en el último fin de semana, y apeló a la solidaridad de otras personas del lugar para intentar salir adelante.

Así lo expresó Darío Sánchez, el principal damnificado de lo ocurrido en 173 y 43, el último domingo, quien como consecuencia de un cortocircuito tuvo que padecer el incendio de su humilde casa que había levantado con los ahorros del trabajo que realizó los últimos años.

“Vivía en una casita precaria en la zona de 172 y 43, fue todo una desgracia. Mi casa era de 6 por 5 metros. Trabajo de albañil y perdí todo”, comentó en contacto con este multimedio.

“Se destruyó todo a través de corto. Me avisó la vecina por teléfono, pero cuando llegaron los Bomberos ya era tarde. Perdí todo. Estoy tratando que alguien me dé una mano y me pueda ayudar. Esta vez me tocó a mí, y tengo que agradecer que por suerte no estaba en mi casa con las nenas”, expresó Sánchez.

“Todo lo que se pueda ayudar es bienvenido: ladrillos, materiales o ropa, porque nos quedamos con lo que teníamos puesto”, comentó el vecino.

A todos aquellos que puedan o quieran prestar solidaridad a este vecino, pueden contactarse al 221 586 52 34.