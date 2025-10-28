La Plata

Realizan vacunación antirrábica gratuita en Los Hornos

La actividad se realizará de 14:30 a 17:00 horas, en el Anexo de Casa Puentes Federal, en calle 76 entre 138 y 139.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Facultad de Ciencias Veterinarias, llevará a cabo una jornada de vacunación antirrábica en la localidad de Los Hornos. Los interesados en cuidar a sus mascotas lo pueden hacer de manera gratuita.

La actividad se realizará hoy martes 28 de octubre, de 14:30 a 17:00 horas, en el Anexo de Casa Puentes Federal, en calle 76 entre 138 y 139. La vacunación será para caninos y felinos mayores a 3 meses. En el caso de los perros, deberán asistir con correa y bozal si se trata de razas consideradas peligrosas; mientras que los gatos tendrán que ser trasladados en bolso o mochila.

La casa de altos estudios realiza este tipo de propuestas para los vecinos mensualmente en diferentes puntos de la ciudad.

Recordemos que la vacunación antirrábica, previene a los animales y también a los seres humanos de la rabia. Este virus que ataca el sistema nervioso central como el cerebro y médula espinal, y es transmitido a través de la saliva de un animal infectado, generalmente por una mordedura. Es por eso que para prevenir esta enfermedad se realiza la vacunación antirrábica una vez por año.

