Se mantiene vivo el mito del “Potro” Rodrigo: “La gente pide cosas y se cumplen”

El 24 de junio de 2000, Yolanda Barreto apenas había pasado los 30 años y, como hasta hoy, era una de las tantas fanáticas de Rodrigo Bueno.



El cantante cordobés tocó por última vez un recital en La Plata, y cuando intentaba volver a Buenos Aires volcó con su camioneta a pocos metros del peaje de Hudson, en la Autopista que une a nuestra ciudad con la capital del país.



Allí, donde hace poco se inauguró una estación de servicio, el 24 de junio del 2000 se empezó a levantar un santuario.



Es un lugar ubicado a 25 kilómetros del centro de La Plata, donde el público comenzó a llegar durante el amanecer del trágico fin de semana de aquel año 2000 con una rosa, una foto, o simplemente una cerveza.



El impacto del accidente y la repentina muerte del cordobés que hacía bailar y cantar a todo un país, llevaron a que las mismas personas acomodaran el improvisado santuario a 100 me­tros hacia la derecha de la banquina de la Autopista. No querían otra tragedia en el lugar.



Allí nació la historia entre Yolanda y el mito viviente.



La primera Navidad sin Rodrigo, esta vecina de Berazategui llegó hasta el lugar y empezó a poner orden. Como ocurre en las hinchadas de fútbol cuando un líder surge de manera natural, Yolanda se fue ganando el respeto a fuerza de directrices que pretendían cuidar lo que se estaba construyendo: un verdadero homenaje al hombre que contagió el cuarteto en Buenos Aires.



El año pasado, con la excusa de la pandemia, a la vecina de Berazategui no le permitían visitar el santuario, a pesar de que tiene la llave y es casi una administradora extraoficial. Sin embargo, diario Hoy realizó la consulta pertinente para realizar un informe sobre el lugar donde está la estatua del cantante y desde la Municipalidad autorizaron a la “domadora del Potro” para poder volver al santuario.



“Una vez vino un hombre diciendo que tenía que cumplir con una promesa. Que le había pedido un milagro a Rodrigo y se le cumplió. Trajo 50 litros de cerveza artesanal y quería dejarlos en botellas o barriles. Le dije que no era conveniente, porque durante la noche se lo podían llevar o robar. Le aconsejé que los desparrame a modo de agradecimiento alrededor de la capilla donde está la estatua. Y así lo hizo. 50 litros de cerveza para el Potro en el lugar donde dejó esta tierra”, relató Yolanda.



Frente a la pregunta de diario Hoy de si es mito o realidad que el “Potro” puede hacer milagros como en su momento se le atribuyeron a Gilda, Yolanda responde: “A veces yo hago de cuenta que estoy hablando con él. Me ha pasado que perdí algún objeto y le pedí a Rodrigo: Rodrigo ayúdame a encontrarlo. Dí un par de vueltas y lo que perdí apareció. Es como que estoy hablando con una persona. Le pido y se me cumple”.



“Una vez tuve un sueño muy extraño. Antes de que vengan a vandalizar el santuario y lo prendieran fuego, yo había soñado que caída un avión cerca de la Autopista y las llamas alcanzaban el santuario. Por una razón o por la otra, cuando me tocó volver al santuario estaba quemado. Lo habían vandalizado”, comentó.

Una tragedia que golpeó de cerca en La Plata



El 24 de junio del 2000, Rodrigo dio su último recital en una histórica bailanta que funcionaba sobre Camino General Belgrano. Desde allí partió con su camioneta roja junto a Patricia y Ramiro (su expareja y su hijo). También con él viajaba uno de los hijos del actor Alberto Olmedo, a quien había conocido esa misma noche. Pasando el peaje de Hudson, Rodrigo comenzó a discutir con Alfredo Pesquera, un vecino de Berisso que viajaba con otra camioneta y quien fue acusado de hacer una mala maniobra.



Hoy, a 21 años de su partida, la leyenda del “Potro” sigue creciendo. El santuario permanecerá abierto durante la mañana hasta las primeras horas de la tarde y los fans estarán presentes recordando al hombre que hizo feliz con sus letras a toda una generación.