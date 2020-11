Tras la nota de diario Hoy, una peluquera recuperó sus tijeras y máquinas para trabajar

No todo está perdido en la Argentina de la pandemia y las noticias tristes... Una peluquera que había perdido sus elementos de trabajo recuperó una inversión de cerca de 50.000 pesos cuando pudo acceder a una valija que había extraviado el martes al mediodía, en el contexto de un traslado que estaba realizando dentro de la ciudad.

Tal como se informó en la edición de ayer de este multimedio, la valija fue encontrada por inspectores de tránsito, tantas veces cuestionados por la intolerancia de algunos automovilistas, y la valija fue puesta en resguardo en las oficinas de 20 y 50.

Desde este lugar se pusieron en contacto con la radio de la ciudad de La Plata Red 92 y la noticia fue publicada ayer en este diario, logrando que Lucía Lombardo, la peluquera que había dado por perdidos sus elementos de trabajo, se pudiese reencontrar con las herramientas que necesita para desempeñar sus funciones y ganarse la vida en este año complicado. En diálogo con diario Hoy, Lombardo explicó: “Me doy cuenta de que no tenía la valija en el auto el miércoles a la mañana. Yo subí al baúl la valija el lunes a la noche, es la última vez que la veo”, explicó.

“El martes vine a trabajar todo el día a la peluquería, de 9 a 20. Vine de mi casa a la peluquería y de la peluquería a mi casa. Puse la alarma, pero no había puesto llave en el baúl”, comentó.

La valija fue encontrada por agentes de tránsito en la zona de 14 y 51, en el contexto de una serie de operativos que se estuvieron realizando el martes y el miércoles en esta esquina de la ciudad, aunque la peluquera no recuerda haber pasado por esta zona.

“En esa valija llevaba todas las cosas de trabajo, que me llevó entre cuatro y cinco años juntar absolutamente todo lo que tenía, y era mucho dinero que hoy no iba a poder recuperar. Mis herramientas, más productos, más todo”, detalló. “Ya lo había dado por perdido. Una tristeza, una bronca, un dolor... Ayer (por el miércoles) me manda un mensaje una clienta y me dice: Lu, aparece esta publicación donde dice que hay una valija extraviada que la encontraron en Plaza Moreno y va a estar en 20 y 50. Y el propietario que la vaya a buscar tiene que decir qué tiene la valija adentro. Lógico, con todo lo que me costó tener esa valija completa, creo que enumeré la cantidad de broches que tenía”, contó, emocionada.

“Les agradezco que me hayan buscado, que se hayan preocupado, porque, sinceramente, si me quedaba sin eso en este momento que estamos pasando a nivel país y a nivel mundial, no iba a poder recuperarlo”, dijo Lucía, cerrando el contacto con el diario de la gente.