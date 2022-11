Amplían las restricciones de agua en Cataluña

La Generalitat de Cataluña amplía las restricciones de agua luego de decretar una alerta por sequía en la cuenca Ter-Llobregat, el ámbito más poblado de esa comunidad autónoma española, precisaron medios locales.

Entre las medidas previstas aparece la disminución, en un 25%, de la dotación de agua para riego agrícola o su sustitución por el uso de regenerada, así como la limitación de su utilización para aquellos usuarios industriales o la reducción en un 5% del agua con fines recreativos.

De acuerdo a fuentes de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), las limitaciones comenzarán a aplicarse a finales de esta semana.

Según precisó Teresa Jordà, consejera de Acción Climática, “la ciudadanía no lo notará, porque en el uso doméstico no habrá cortes de agua”. Y agregó: “Tenemos garantizada el agua de boca más de un año, no es este el problema”.

La situación de alerta por sequía es nueva para Barcelona y su área metropolitana. Sin embargo, ya se encontraba activa en otros sitios del territorio catalán.

Por lo tanto, Cataluña contará con 26 comarcas en alerta por sequía, donde habitan unas 6,7 millones de personas.