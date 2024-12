Azerbaiyán culpa la caída del avión a “una interferencia externa”

La empresa aérea Azerbaiyán Airlines, cuyo Embraer 190 se estrelló en Kazajistán el pasado miércoles, nombró como causa preliminar del accidente “interferencias externas físicas y técnicas”, que condujeron a su trágico final con la muerte de 38 personas.

En un comunicado la aerolínea también anunció que suspendió sus vuelos a varias ciudades rusas debido a “los resultados preliminares de la investigación sobre el accidente del avión Embraer 190 que operaba el vuelo Bakú-Grozni J2-8243 de Azerbaijan Airlines apuntan a interferencias externas, físicas y técnicas”.

El día jueves, fuentes del gobierno azerí dijeron que un misil tierra-aire ruso había derribado la nave.

El ministro de Transportes de Azerbaiyán, Rashad Nabiyev, indicó en rueda de prensa que “todos los supervivientes, sin excepción, afirmaron haber oído tres explosiones cuando el avión estaba sobre Grozni”. La mayoría de las teorías que se han difundido desde el suceso del día 25 apuntan a un misil ruso que habría impactado contra la aeronave.

En tanto, en Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov expresó que “sería un error plantear hipótesis antes de las conclusiones de la investigación. Nosotros, por supuesto, no haremos esto y nadie debería hacerlo. Tenemos que esperar hasta que la investigación finalice”.

“Hay una investigación en curso, y hasta que no se conozcan las conclusiones, consideramos que no tenemos derecho a hacer ningún comentario y no lo haremos”, insistió.

Rusia sostuvo que el avión de pasajeros fue desviado de su destino original en Grozni, Chechenia, debido a la presencia de drones ucranianos en la zona y niebla.

El avión había intentado originalmente aterrizar en el aeropuerto de Grozni, pero testigos reportaron que hubo una explosión antes de que fuera desviado a través del Mar Caspio hacia Kazajistán.

En una declaración de las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que los medios de comunicación rusos han “mentido sobre la causa del accidente”, y añadió que Moscú “obligó al avión siniestrado a cruzar el mar, muy probablemente en un intento de ocultar las pruebas de su crimen”.