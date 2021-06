Cancelaron una manifestación de la extrema derecha en Jerusalén para evitar tensiones

La “Marcha de las Banderas”, la manifestación nacionalista israelí de extrema derecha prevista para el próximo jueves en Jerusalén, fue cancelada luego de que la Policía se negara a permitir que los manifestantes pasaran por el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, debido a la probabilidad de que elevara las tensiones en la ciudad tras los últimos enfrentamientos y una advertencia del movimiento islamista Hamas.



Así lo anunció el vocero de uno de los movimientos organizadores del acto a la agencia de noticias AFP.



Por su parte, la Policía israelí indicó a través de un comunicado que “en los términos generales actuales y en la fecha solicitada, este evento no está aprobado”, aunque evitó hablar de una prohibición.



Esta “Marcha de las Banderas”, convocada por varias figuras de la extrema derecha nacionalista israelí, buscaba concentrar a centenares de personas el jueves en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

“Si los organizadores deciden cambiar el formato y/o la fecha de esta marcha, el asunto será examinado como de costumbre”, añade el texto de la fuerza de seguridad.



Ayer por la mañana, el movimiento islamista armado palestino Hamas amenazó con una nueva escalada de violencia en caso de realizarse la marcha.



“Advertimos a la ocupación contra la posibilidad de que la marcha de colonos se acerque a Jerusalén (Este) y la Explanada de las Mezquitas”, declaró en un discurso Jalil Al Haya, un responsable de Hamas, que gobierna la Franja de Gaza.



“Esperamos que la jornada del jueves no se convierta” en un nuevo 10 de mayo, agregó, en referencia al inicio de la escalada de violencia entre Hamas e Israel que llevó a un conflicto armado de 11 días.



La convocatoria fue rechazada por el partido palestino Al Fatá, el organismo del partido encabezado por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, e incluso por el ministro de Defensa israelí, Benjamin Gantz, quien ayer convocó a una reunión del gabinete de seguridad para abordar la situación.



Gantz pidió a la Policía que no concediera los permisos necesarios para realizar el evento que probablemente reavivaría las tensiones.



Por su parte, Azam al Ahmad, miembro del comité central de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), advirtió que la “Marcha de las Banderas” podría derivar en un nuevo repunte de las tensiones.



El controvertido desfile estaba animado por el Día de Jerusalén, que para los israelíes conmemora la “reunificación” de la ciudad en 1967.