Conexión fatal: usó un cable USB para medirse el pene y se le atascó en la urétra

Un hecho alarmante sucedió en Gran Bretaña, donde una travesura de un adolescente casi termina en tragedia. El mismo quiso medirse el pene con un cable USB, pero terminó incrustándoselo en la urétra. Pese a sentir dolor, recién le dijo a sus padres lo que había pasado cuando orinó sangre.

El joven de 15 años tuvo que ir de urgencia al University College Hospitla de Londres y tras una radiografía, llegó lo estremecedor: el cable se le había quedado en su escroto, como si fuera un catéter electrónico. Para poder sacárselo, le tuvieron que hacer un incisión entre su miembro y el ano. La intervención fue satisfactoria y pudo irse a su casa, al día siguiente.

Al ser consultado por sus padres y los médicos, el jovencito se mostró avergonzado y destacó que hizo tal acto, por curiosidad: "Quería saber cuánto me medía el pene, doctor. Se me fue el cable hasta el fondo y después no lo supe sacar. No lo volveré a hacer", señaló.