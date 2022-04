EEUU: El servicio secreto mató a un intruso en la embajada de Perú

En la mañana de hoy, un intruso se infiltró en la embajada de Perú en Estados Unidos y fue abatido por el servicio secreto, informaron fuentes policiales. Adicionalmente, la embajada aseguró el embajador y su familia no sufrieron daños.

Según el informe preliminar, varios oficiales se acercaron al inmueble del diplomático y hallaron al intruso que había roto varias ventanas.

Con las armas taser se intentó reducirlo pero no lo lograron. Tras varios intentos, los oficiales no tuvieron más opción que sacar sus armas de servicio y disparar. El sospechoso, que no fue identificado, murió en el lugar.