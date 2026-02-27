Irán insiste en que el acuerdo con Estados Unidos es “alcanzable”

Irán y Estados Unidos iniciaron la jornada pasada una nueva ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, la tercera este año, con una propuesta detallada transmitida por la parte iraní a los estadounidenses. La propuesta ha sido entregada a través del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien ejerce de mediador y que antes del comienzo de esta tercera ronda se ha reunido con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para analizar cual será su papel si se llega a un acuerdo sobre la inspección de las instalaciones nucleares en Irán.

Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirma que los delegados de su país y de Estados Unidos han intercambiado propuestas “muy constructivas”. Asimismo, señaló que las partes discutieron propuestas sobre el programa nuclear iraní y el alivio de las sanciones, pero no proporcionó detalles.

La administración de Trump ha adoptado un enfoque más estricto, en comparación con las dos rondas anteriores en Viena y Ginebra. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, declaró recientemente que Washington busca evitar una “cláusula de caducidad” para garantizar que no haya límite a la duración del acuerdo. Públicamente, funcionarios estadounidenses han mantenido que el enriquecimiento cero sigue siendo la norma para cualquier acuerdo con Teherán, pero informes recientes desde Teherán sugieren que Trump podría estar abierto a una propuesta iraní que permitiría el llamado enriquecimiento de uranio “simbólico”, con estrictas salvaguardas para evitar cualquier vía hacia la militarización.