El gobierno cubano aseguró que se defenderá ante la “agresión terrorista”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó el día de ayer, en relación al incidente en aguas territoriales que dejó cuatro muertos, que su país “no agrede ni amenaza” pero que sí se defiende ante las agresiones. “Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”, remarcó.

En este sentido, también se sumó la voz del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quién destacó: “La defensa de las costas cubanas, del territorio nacional y de la seguridad nacional es un deber ineludible”. “Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales. Se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos”, agregó.

Vale recordar, que el pasado miércoles por la mañana se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre una lancha rápida procedente de Estados Unidos, que había entrado de forma ilegal en aguas territoriales cubanas, y una patrulla de las Tropas Guardafronteras de la isla. El incidente, registrado en la costa norte de Villa Clara, en el centro de Cuba, se saldó con cuatro de los 10 integrantes de la lancha muertos y un total de siete heridos, los otros seis tripulantes de la lancha y el comandante de la embarcación cubana.

Tras interrogar a los detenidos, las autoridades cubanas aseguraron que la incursión tenía “fines terroristas”, que todos los integrantes de la lancha eran cubanos residentes en Estados Unidos y que muchos tenían “un historial conocido de actividad delictiva y violenta”. Asimismo, agregaron que dos de los heridos estaban incluidos en su lista terrorista por su “implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo”. Además, se informó de la incautación en esta operación de “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.