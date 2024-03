Lacalle Pou resaltó los logros económicos e insistió en que Uruguay debe abrirse al mundo

Con el objetivo de rendir cuentas sobre el pasado año de gobierno y de cara al último tramo de su administración, el presidente Luis Lacalle Pou se presentó en el Parlamento para rendir cuentas sobre qué hizo su gestión durante el 2023 y qué hará este 2024, su último año como jefe de Estado.

En su discurso, el mandatario resaltó lo realizado por el Gobierno en diversos ámbitos como la economía, la inversión, el trabajo, la seguridad y la vivienda.

Como lo ha hecho en diversas oportunidades, el mandatario habló de la necesidad de abrirse al mundo y puntualizó que los avances en materias de acuerdos con otros bloques y países no son lo que él hubiese querido.

“A mí no me cabe la menor duda de que el desafío que tiene el Mercosur es abrirse al mundo. Si vamos todos somos más fuertes, pero si no vamos solos, que igual somos suficientemente fuertes para revolvernos en el mundo”, indicó.

Al mismo tiempo, Lacalle Pou dijo que la Argentina y Brasil trancaron a Uruguay. “De alguna manera nos frenan avanzar en acuerdos bilaterales, por ejemplo, con China”, detalló.

“Hay un fuerte crecimiento del empleo, hay un avance en agenda de reformas, hay más recursos volcados a la sociedad, tenemos el menor riesgo país de la historia, hubo bajas de impuestos, se cumplen las metas fiscales y tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años, por lo menos”, reafirmó ­Lacalle Pou.

En tanto, indicó que, desde el inicio de la administración, debieron tomar decisiones importantes, como la de no decretar la cuarentena obligatoria ante la pandemia por covid-19. “De haber sido otra la elección, las consecuencias negativas las seguiríamos viendo hasta el día de hoy”, señaló.

Por otra parte, aseguró que en el Puerto de Montevideo hay una transformación única, producto de una decisión meditada, pensada e impulsada por él, y ejecutada por las autoridades de los ministerios correspondientes y las de la Administración Nacional de Puertos. “Hay una inversión histórica en el Puerto”, indicó. El dragado a 14 metros del Puerto de Montevideo será “un antes y un después” para Uruguay, completó.