Lula dijo “no estar seguro” con su agencia de inteligencia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó con preocupación "no estar seguro" sobre el funcionamiento de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), justo en medio de acusaciones de su antecesor, Jair Bolsonaro, de ser un perseguido político, algo que el actual mandatario negó.

“El expresidente dijo una burrada grande. El Gobierno federal no manda en el Poder Judicial, que tomó una decisión y la Policía Federal cumplió su mandato. Es necesario que todos tengan el derecho a la presunción de inocencia que yo no tuve. El que no debe no teme”, dijo Lula al echar por tierra esas denuncias.

En el medio, se produjeron allanamientos en las residencias de la familia Bolsonaro en el marco de una investigación sobre uno de sus hijos, Carlos, acusado de montar en el Palacio del Planalto entre 2010 y 2022 el llamado “gabinete del odio”. Esto era una herramienta digital para producir noticias falsas y ejecutar espionaje ilegal con ayuda de la Agencia de inteligencia, por lo que el extitular de esa entidad y amigo de Carlos, Alexandre Ramagem, es el principal acusado del caso.