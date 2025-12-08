Buscan regular las juras en el Congreso

Luego de denunciar “expresiones xenófobas y antisemitas” durante la ceremonia de asunción de los nuevos diputados nacionales, el legislador del PRO, Gerardo Milman, presentó un proyecto de resolución para regular las juras en el Congreso.

“La jura de diputados, con expresiones xenófobas y antisemitas, denigraron el acto de asunción de los nuevos legisladores nacionales”, expresó el diputado saliente cercano a Patricia Bullrich luego de los distintos cruces y papelones que protagonizaron el miércoles pasado los nuevos congresales.

Sin nombrarlos, se refirió a las juras de los diputados nacionales del Frente de Izquierda que pidieron por una Palestina libre “desde el río hasta el mar”, lo que considera una expresión antisemita.

Ante esto, Milman propuso limitar las juras a alguna de las fórmulas previstas en el reglamento de la Cámara baja, “sin agregados, modificaciones, omisiones ni alteraciones de ningún tipo”. Las fórmulas son “por Dios”, “por la Patria” y “por los Santos Evangelios”, o alguna combinación entre estas opciones.

“La introducción de frases ajenas a dichas fórmulas, desvirtúa el sentido jurídico del juramento y genera dudas sobre su validez, al mismo tiempo que afecta el decoro y la imagen pública del Congreso, y crea un precedente de grave laxitud institucional, que no puede permitirse en un cuerpo constitucional como la Honorable Cámara de Diputados”, aseguró.