Cristina Kirchner, candidata si se desdoblan las elecciones bonaerenses

La senadora bonaerense Teresa García confirmó que Cristina Fernández de Kirchner será candidata a diputada provincial si el gobierno de Axel Kicillof avanza con el desdoblamiento electoral. “Si el desdoblamiento se plantea como una cuestión irrefutable, Cristina será candidata provincial”, aseguró la legisladora, enviando un claro mensaje al gobernador. La expresidenta habría manifestado su decisión el pasado fin de semana en un encuentro con intendentes en Ezeiza, según ratificó García. “Si en la provincia se desdobla, yo voy a ser candidata”, habría dicho la actual titular del PJ nacional, planteando una definición política ante la interna del peronismo bonaerense.

La legisladora advirtió que los senadores que impulsaron el proyecto para elecciones concurrentes se alinearán con la postura de Cristina. Además, criticó la falta de consenso dentro del oficialismo y sostuvo que el foco debe estar en enfrentar al Gobierno nacional.

García también dejó en claro que la candidatura de Cristina Kirchner no responde a una disputa menor dentro del peronismo bonaerense, sino a la necesidad de discutir la orientación política nacional en un contexto de crisis. “No es un capricho de ella para ir a discutir con un puntero del PRO de algún lugar, sino para marcar el rumbo del peronismo frente al desastre de este Gobierno nacional”, sentenció. Asimismo, advirtió que de no alcanzarse un acuerdo, el peronismo podría llegar dividido a las elecciones, aunque recordó que no sería la primera vez que ocurre.