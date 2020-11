La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Maria Teresa García, remarcó que “el manejo de la tierra en la Provincia, a mi entender, ha sido desidia del Estado desde hace 25 años, a veces por la propia desidia, otras por intereses y otras veces porque quienes gestionaban no le dieron importancia al tema, cuando en verdad cualquier gobierno sabe que, desde la política social, del hábitat, de la necesidad de vivienda, desde nuevos emprendimientos, desde parques productivos y tecnológicos, se necesita la tierra”.

En ese sentido, García fue muy clara al indicar que “es importante no perder de vista que cuando el Estado no regula de forma consciente, regula el mercado de forma salvaje” y explicó que “eso es lo que ocurrió con la toma en Presidente Perón, donde había ofertas de venta de tierra por parte de los privados para resolver la toma. Estas tierras acusaban un valor que no estaba en el imaginario de nadie”.

Finalmente, la funcionaria reflexionó que “cuando hay una situación compleja, el privado que tiene tierra obviamente aumenta su valor, producto además de las modificaciones de las ordenanzas” y concluyó diciendo que “ante la necesidad y la urgencia, mucha gente que no cuenta con otra alternativa, muchas veces accede a este tipo de ofertas ilegales porque no les queda otra posibilidad”.