Diputada macrista les cobraba “peaje” a sus asesores

La diputada correntina Estela Regidor (UCR) se vio involucrada en un escándalo al viralizarse unos audios que comprometen su posición, en los que les indica a sus asesores que deben dejar el 50% de su sueldo.



“Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre ponés 40 y 40 te lo quedás”, indica la legisladora en los mensajes. Y no tiene inconvenientes en declarar la irregularidad de la relación laboral con sus dependientes y ponerse como ejemplo de lo que debe ser: “Yo sé que otros diputados se quedan con los cupos, no hacen las donaciones que yo hago, no contratan en negro como yo contrato, yo ayudo a muchas familias. Van a cobrar cada uno 40.000 pesos, el resto es reintegro”.



“El que no está de acuerdo me dice, porque hoy es día 25 y ­podemos rescindir el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno. Yo sé, vos me dirás que tu familia... Y yo también tengo familia”, sentenció Regidor.