Un paso más en la recuperación de la soberanía fluvial

Con la presencia de alrededor de 50 expositores, se llevó adelante ayer la audiencia pública sobre el proyecto del Canal de Navegación Magdalena que permitirá generar los pliegos de licitación para su construcción.

La audiencia estuvo encabezada por la secretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcela Passo, quien abrió la consulta destacando que se “trata de uno de los eslabones más importantes del proceso que nos va a permitir elaborar los pliegos, licitar y construir el canal. Es una audiencia clave de participación ciudadana”.



Entre quienes tomaron la palabra, en primera instancia lo hizo el ingeniero Héctor Retamal, autor del proyecto, quien explicó los detalles de la obra, costos, los estudios de impacto ambiental y los plazos para su realización.



El senador Jorge Taiana, uno de los principales impulsores de la puesta en marcha de esta obra, ­reivindicó “el trabajo serio, profundo y completo que se realizó en la ­delegación argentina de la comisión administradora del Río de la Plata”.





El legislador apuntó entonces que “es difícil de entender por qué si estos estudios estaban listos no se pudo poner en marcha años antes, pero ahora está no solo la voluntad ­política, sino que está el presupuesto previsto para la realización de esa tarea”.



“Con esta obra se crea un verdadero puente entre la Argentina fluvial y la Argentina marítima, no podemos pensar en mirar al mar si no se pueden comunicar nuestros puertos fluviales con los marítimos, los puertos de Buenos Aires entre sí. El puerto de Bahía Blanca, de Quequén, de Mar del Plata, para conectar con el puerto de Campana, Zárate, tienen que ir a Uruguay, hacer espera y luego venir lentamente por Punta Indio; es una situación inadmisible, que afecta nuestra soberanía y posibilidades de desa­rrollo”, afirmó.



Por último, el excanciller destacó que, “una vez finalizada la licitación del Canal Magdalena, deberá ser incorporado al esquema de la vía fluvial troncal. Pediremos que este canal se integre a la administración estatal de la Vía Navegable Troncal como una unidad indisoluble”, señaló.





En tanto, otra de las voces que se escucharon fue la de Francisco Ba­negas, trabajador de Astillero Río Santiago, quien aseveró: “Esta obra es importante, estamos defendiendo nuestra soberanía no solo de nuestros ríos, de la navegación, sino de nuestros mares. Seguramente no alcanza con el canal, pero es una obra importante, es un paso importante. Y tenemos que pensar también en la necesidad de tener una flota propia, y para tenerla necesitamos que haya empresas nacionales que puedan construir esos barcos, y para eso debe haber un fondo de financiamiento por el cual peleamos hace mucho, porque si no, va­mos a seguir perdiendo en fletes, y es tiempo de recuperar esa flota propia”.

La obra que mira hacia el Atlántico Sur

Si bien el proyecto para la construcción del Canal Magdalena data de 2016, el Gobierno de Alberto Fernández creó a principios de febrero último la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena, con el objetivo de asistir y asesorar en el llamado, adjudicación y firma de contrato de la licitación pública nacional e internacional para ejecutar las tareas de dragado de apertura, señalización y mantenimiento del sistema de esa vía navegable.





Se trata de una franja natural del estuario sur del Río de la Plata que posee una profundidad de 4,50 metros, pero que, en caso de dragarse hasta los 12 metros, abriría una conexión directa entre los puertos fluviales y el litoral marítimo nacional. La traza prevista consistirá en un canal rectilíneo a desarrollarse entre la zona denominada El Codillo y el área de profundidades naturales conocida como Zona Beta.



La proyección de esta obra es de dos años, su financiación se aproxima a los 25.800 millones de pesos y el plazo de vigencia será hasta el 2 de febrero de 2023, o una vez cumplido el objetivo para el cual fue creada.