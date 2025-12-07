El agro frena inversiones y achica la proyección para 2026

Una reciente encuesta de CREA expone el malestar del campo argentino. Casi siete de cada diez productores reconocen que no consideran que sea un buen momento para invertir en el país. Apenas el 29% de los consultados cree que las condiciones actuales son propicias, mientras la mayoría mantiene cautela y evita comprometer su capital.

El relevamiento, respondido por 1450 empresarios y 228 asesores de distintas regiones, deja en claro que la percepción dominante es de incertidumbre y falta de estímulos para apostar a nuevas inversiones. La planificación de la campaña agrícola 2025/26 confirma esa prudencia. Se proyecta un crecimiento del área de maíz tardío respecto al ciclo anterior y aumentos más moderados en girasol y maíz temprano, pero la soja será la gran perdedora. La oleaginosa sufrirá una reducción significativa de superficie, arrastrada por precios relativos desfavorables y condiciones de mercado poco atractivas.

El dato sintetiza el dilema del agro, con productores que ajustan la siembra y frenan inversiones en un escenario que sigue marcado por la desconfianza.