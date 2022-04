“El Frente tiene debates internos y allí está la capacidad del Presidente de escuchar a todos”

El embajador argentino en Brasil fue entrevistado en el programa Conflicto de intereses (que se emite por el canal C5N), donde habló de cuestiones relacionadas al contexto económico actual, la crisis energética mundial y las diferencias que se hacen visibles dentro del Frente de Todos.

Daniel Scioli afirmó que, cuando fue designado en su cargo, siguió las instrucciones del Presidente Alberto Fernández. “Me dijo Daniel, hacé todo lo que puedas para reconstruir el vínculo con este país”, contó.

El embajador también detalló algunos de los ejes que se trabajaron en los últimos meses, con reuniones entre ministros argentinos y sus pares brasileños que fueron efectuadas con el fin de lograr “exportar más y llevar inversiones productivas”.

En este sentido, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires destacó el rol del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien viajó al país vecino y anunció que este garantizará la energía eléctrica necesaria para los meses que van de mayo a septiembre.

“Un punto de coincidencia entre los dos ministros de Economía fue que la Argentina y Brasil, en conjunto, tienen que ser una potencia agroalimentaria y energética que garantice la soberanía de ambos países en dichos aspectos”, enfatizó.

“En este marco, también fue muy importante la decisión que tomó el Presidente de acordar con Bolivia para garantizar la provisión de gas”, expresó y resaltó su rol como embajador “nexo” entre los funcionarios argentinos y brasileños.

Los indicadores económicos

Al ser consultado por la actualidad económica, Scioli aseguró que en la Argentina “hay indicadores alentadores”. El primero que mencionó fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El acuerdo se dio en un marco de certidumbre, con un rumbo que fijó el Presidente mirando hacia el futuro del país”, afirmó. “Todos los que tenemos distintas responsabilidades debemos poner atención a esto. Una reunión con empresarios hubiese sido difícil sin un acuerdo”, agregó.

También se refirió a los índices de desocupación, a la recuperación del Producto Bruto Interno y a la distribución del ingreso, como claves para “mejorar los indicadores de inversión en la Argentina”.

Las internas

No faltó la consulta sobre las idas y vueltas dentro del Frente de Todos y de aquellos funcionarios que disienten acerca de cómo llevar adelante las políticas económicas (como el caso de Roberto Feletti y sus diferencias con Guzmán).

“El Frente, por sus características, tiene intensos debates internos y allí está la capacidad del Presidente de escuchar a todos y buscar una síntesis para encaminar un proceso cuyos resultados se ven en la economía”, declaró Scioli.

Por último se mostró confiado en la “inteligencia y experiencia” de Alberto Fernández para reordenar, entre otras cosas, el sistema financiero que antes (durante el gobierno de Cambiemos) “era funcional a la especulación que afectaba la economía real”.

“Siempre estoy para ayudar”

Como viene sucediendo en los distintos espacios políticos, ya comienzan a surgir algunos nombres que competirían en las próximas elecciones a celebrarse en 2023.

En esta línea, en los últimos días se intensificó el rumor de una posible candidatura del embajador en 2023, especialmente luego de la viralización de un video suyo que corresponde a su campaña del año 2016. “Los incondicionales siempre están, no importa la hora, lo que pasó, si ganamos o perdimos. Si nos peleamos. Si hace tiempo no nos vemos, o si nos vemos todos los días”, dice en el video una voz en off mientras se muestran imágenes del funcionario.

“Cuando los necesitamos de verdad, ellos están. En las buenas y en las malas. Contra todo tipo de pronóstico, ellos aparecen. Y le ponen el pecho a las balas. Te cubren. Porque quieren verte bien. Quieren que salgas lo menos herido posible. Porque si vos sos feliz, ellos son felices”, continúa el discurso. Finalmente el video reza: “¿Qué más se puede pedir? No hay fuerza capaz de retirarlos, de ofenderlos. Ellos aguantan y, si tropiezan, son los primeros que se levantan. Y te levantan. A vos, y a todos los que vienen atrás para seguir peleándola. Porque lo incondicional es el amor”.

Al ser consultado por estas versiones, se refirió a que su actividad en la Embajada “se va a desarrollar de forma cada vez más intensa”, y destacó la relación con distintos gobernadores, como los de La Rioja, Catamarca y Salta.

En un discurso más político, Scioli afirmó: “A partir de este marco de reorganización económica, hay que tomar fuerza hacia el futuro”. Y agregó: “Siempre estoy para ayudar. Donde me necesiten voy a estar”.

Si bien no dio una respuesta contundente al respecto, sí demostró su voluntad de seguir trabajando dentro del Gobierno, resaltando logros como recuperar el lazo con Brasil, que “volvió a ser el socio número 1 de la Argentina”.

Anteriormente, el funcionario había declarado que el video “es coherente con lo que yo sigo siendo: una persona comprometida con el país, con la responsabilidad que me dan en cada momento”.

Sin embargo, lejos de formar una contienda electoral, resaltó el trabajo de Alberto Fernández y su gabinete para recuperar la relación con Brasil y, por lo tanto, revivir los vínculos diplomáticos en un marco de recuperación luego de la pandemia.