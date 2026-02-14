El Gobierno se reunió con la UIA tras la media sanción laboral

El Gobierno mantuvo un encuentro con la cúpula de la Unión Industrial Argentina luego de la media sanción de la reforma laboral en el Senado. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la importancia de los cambios previstos en el Fondo de Asistencia Laboral, el régimen de nuevo empleo y los beneficios para Pymes.

Los empresarios, encabezados por Martín Rappallini, presentaron propuestas para impulsar la actividad y coincidieron en que la reforma puede fortalecer la competitividad. El diálogo refuerza la alianza oficial con el sector industrial en un momento clave para el debate legislativo.