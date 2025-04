El oro desaparecido del Banco Central y las dudas que crecen

El Banco Central presentó su balance de 2024 y la sorpresa fue mayúscula: no figuran los miles de millones en oro que hasta la llegada del gobierno libertario formaban parte de sus activos. En ninguna parte del estado contable o de los statements aparecen los lingotes que, según se reveló, fueron enviados al exterior en aerolíneas comerciales con destino incierto, aunque se especula que estarían en Basilea o Londres.

La maniobra recién fue admitida por el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, ni él ni el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, informaron dónde se encuentran los lingotes ni para qué se utilizaron. “El destino del oro es un dato fundamental, el Central no puede soslayarlo”, advirtió con preocupación un alto directivo bancario, que remarcó: “Ponele que no expliquen el crédito, pero no pueden no decir dónde atesoran los lingotes que son de todos los argentinos”.