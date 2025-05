Ficha Limpia: Francos contradijo al Presidente y crece la tensión con el PRO

En un intento de desligar al Gobierno libertario del fracaso de la aprobación del proyecto Ficha Limpia, el jefe de Gabinete Guillermo Francos contradijo al Presidente Javier Milei al afirmar que estaban los votos para aprobar la iniciativa que impedía que los condenados en segunda instancia por delitos de corrupción puedan postularse para cargos electivos.

“Personalmente chequeé que estuvieran confirmados los 38 votos, y ahí estaban los votos de los misioneros. Si después no votaron, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo, pero no fue con nosotros”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.

De esta forma, Francos contradijo la versión oficial, la cual sostenía que el PRO apuró el debate del proyecto en el Senado aun sin tener garantizada la mayoría absoluta requerida para aprobar la reforma electoral.

“Estaban los 38 votos y yo me vi sorprendido por el resultado de la votación. Vi también la posición del kirchnerismo, que se vio aparentemente sorprendido por esto. Estaba claro que la ley se aprobaba, ahora, en esto no tuvo nada que ver el Gobierno”, insistió el funcionario luego de ver la contradicción que provocaron sus dichos.

En ese sentido, el jefe de Gabinete sostuvo que “adjudicar responsabilidades a La Libertad Avanza no tiene fundamento”, y apuntó que desde el oficialismo podrían hacer la lectura de que el PRO consiguió un acuerdo para poder bajar a los dos senadores de Misiones para poder cuestionar a La Libertad Avanza en medio de la campaña para las elecciones porteñas.

También rechazó la idea de que el oficialismo haya bajado el proyecto para permitir que Cristina Kirchner pueda presentarse en las próximas elecciones nacionales y, así, poder polarizar la campaña.

“No es nuestra intención operar para confrontar con Cristina. No buscamos esa confrontación con una acción de este tipo, que me parece lamentable”, subrayó.

Con este contexto, Francos aseguró entender que los ánimos estén “un poco exaltados”, pero recalcó que el PRO y La Libertad Avanza “tienen que encontrar algún consenso” para los comicios de octubre.

Las afirmaciones del Presidente Milei

Cabe recordar que, como bien informó diario Hoy en sus ediciones anteriores, el Presidente Javier Milei había apuntado directamente contra el PRO por la caída del proyecto en el Senado.

“No estaban los votos y por eso el jefe de la bancada de senadores de La Libertad Avanza pidió que antes se firmara un compromiso para ir al recinto cuando tuviéramos las 37 firmas, seguros de que podíamos pasar el proyecto”, señaló Milei horas después de terminada la sesión en la Cámara alta.

“La gente de Juntos por el Cambio se negó a hacer esa firma y al mismo tiempo movían mediáticamente la idea de que nosotros no queríamos bajar, bajamos y pasó lo que pasó”, afirmó el mandatario argentino.

Así, el rechazo de Ficha Limpia elevó la tensión entre La Libertad Avanza y el PRO, enfrentado a sus líderes, Javier Milei y Mauricio Macri, de cara a las elecciones legislativas.