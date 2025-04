Francos le respondió a Milei: “El jefe de Gabinete soy yo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, relativizó los dichos del Presidente Javier Milei, quien lo puso en un plano inferior al asesor Santiago Caputo dentro del Gobierno.

“El Presidente tiene a su asesor Santiago Caputo, con el que consulta muchos temas, pero finalmente el jefe de Gabinete soy yo. Soy yo el que me hago responsable de los actos que firmo”, expresó Francos en declaraciones radiales.

El funcionario se refirió de ese modo a las afirmaciones del líder libertario, quien en declaraciones periodísticas explicó la forma en la que se toman las decisiones en el Gobierno, y en ese marco puso a Francos, máximo responsable de la administración, por debajo de Caputo, quien es un asesor sin cargo oficial.

“Nunca el Presidente me ha cuestionado ninguno de los temas que le he sugerido”, señaló, y aclaró que la afirmación del mandatario que lo pone por debajo de Caputo: “No es una expresión que me moleste para nada”.