“Hay recursos, falta voluntad política”

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó a Milei por la amenaza de vetar la ley aprobada por el Congreso que contempla un aumento jubilatorio.

“Hay recursos, lo que falta es voluntad política”, expresó el dirigente en declaraciones radiales.

“Lo que recibirían serían $60 mil más. No varía su situación de fondo, pero es impagable no otorgarlo porque ese bolsillo ya no da para nada”, sentenció.