Kicillof: “La campaña de Milei es sucia, roñosa y basada en el odio”

Durante una visita oficial a la ciudad de Bolívar, el gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes la apertura de un nuevo edificio destinado a la Policía Científica y ratificó que continuará la construcción de la Casa de la Provincia, una obra que busca descentralizar servicios estatales y acercarlos a los vecinos del interior. “Queremos que los bonaerenses puedan hacer sus trámites sin tener que ir hasta La Plata. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda”, remarcó.

En ese marco, el mandatario bonaerense trazó un duro contraste entre la política que impulsa su gestión y la estrategia del oficialismo nacional. “Lo que vemos no es una campaña electoral, es una campaña sucia y roñosa”, lanzó en referencia a La Libertad Avanza. También criticó la maquinaria digital que rodea al presidente: “Trolls y tuiteros anónimos se dedican a insultar, difamar y hostigar a quienes no comparten su ideología. No son opiniones políticas, son ataques organizados”.

Kicillof vinculó esta dinámica con un clima social cada vez más tenso. “Hay una escalada de violencia que se alimenta desde arriba. Pasamos del enojo al insulto, y del insulto a la agresión. El problema no es solo la inseguridad clásica, sino la predisposición a destruir al otro por pensar distinto”, advirtió. El gobernador también aprovechó su paso por Bolívar para poner en valor la gestión provincial frente al desfinanciamiento impulsado desde la Casa Rosada. “Estamos todos los días resolviendo los problemas que Milei genera en la provincia. Caminamos los distritos, buscamos recursos y seguimos apostando a la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y la producción”, señaló.

Finalmente, Kicillof convocó a defender ese modelo en las próximas elecciones: “Necesitamos representantes que expresen las verdaderas necesidades del pueblo. Esto no va de insultos, va de trabajo, de derechos y de futuro”.

En su discurso, el gobernador también remarcó la importancia de las elecciones de septiembre como un punto de inflexión para la provincia. “No se trata solo de votar cargos, se trata de elegir un modelo de país”, concluyó.