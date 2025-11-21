La CGT trabaja una alternativa a la reforma de Milei

La CGT, de la mano de su nueva conducción, acelera las tratativas para conformar un bloque en el Congreso que enfrente la reforma laboral de Milei y proponga una alternativa.

En declaraciones en los últimos días, distintos dirigentes de la central obrera reiteraron que el Gobierno nacional no los convocó a discutir el proyecto, al mismo tiempo que aseguraron que no cederán derechos, pero que están dispuestos a discutir toda modernización progresiva.

Para prepararse de cara a esa discusión, los titulares de la CGT, Jerónimo, Sola y Argüello, recibieron esta semana a los diputados de extracción sindical de Fuerza Patria Sergio Palazzo (bancarios), Vanesa Siley (judiciales), Mario Paco Manrique (Smata), Hugo Yasky (CTA) y Hugo Moyano hijo (camioneros). Fue un primer paso para delinear una estrategia legislativa que no caiga solo en el rechazo.

Por ahora, la primera reacción de la central obrera no es tomar medidas de fuerza o realizar movilizaciones. En principio, se consolida una estrategia de tres ejes: desmontar la idea de que sea la regulación laboral la que impide la creación de empleo, preparar una contrapropuesta y avanzar en la tratativa de nuevos aliados.