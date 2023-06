La Corte pide pista para meterse en la reelección de los intendentes y se abre la polémica

Hacia fines de diciembre de 2021 el Senado bonaerense aprobó la habilitación a la reelección de los intendentes. Con 36 votos a favor, ocho en contra y una abstención, por amplia mayoría se modificaba la Ley 14.836 y de ese modo se habilitó a cerca de 90 intendentes de la Provincia a ir por la reelección en este 2023.

En aquel momento se había generado un amplio debate dentro del propio Juntos por el Cambio ya que varios legisladores de dicho espacio hicieron caso omiso a las órdenes vidalistas. “Hoy es un día triste y de retroceso para la democracia de la Provincia”, lamentó casi en tiempo real María Eugenia Vidal en una nota periodística al momento de sancionarse. “Volvimos atrás con una ley que limitaba la elección de un intendente a dos mandatos. Obtuvieron uno más, habilitándolos a quedarse 12 años en el poder”, interpretaba.

Más allá de las polémicas del 2021, el tema volvió a ponerse en escena justamente días atrás en medio del fuerte movimiento político a poco tiempo de disputarse las PASO.

Oscar Alva, presidente del partido PAIS de la provincia de Buenos Aires, representado por el abogado Andrés Gil Domínguez, elevó un pedido en la Justicia donde plantea la inconstitucionalidad de las reelecciones y solicitó que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, se suspendan las elecciones PASO en la Provincia.

En la presentación, Alva pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 15.315.

¿Qué establece esa norma? “Los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley. En el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones del 2021, se computará como primer período sólo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior”.

De acuerdo a la presentación, en la actualidad hay 91 intendentes de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de ir por un nuevo mandato extendiendo su vigencia hasta 12 años.

Ahora, también la Corte

La Corte Suprema, después de haber dictaminado que Sergio Uñac no podía ir por un nuevo período en la provincia de San Juan, puso en acción un planteo contra la re-reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Los integrantes de la Corte pidieron al procurador Eduardo Casal que dictamine si el Máximo Tribunal debe intervenir o no. “A fin de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación”. Así la Corte puso en marcha la causa por las reelecciones de intendentes.

La diputada del Frente de Todos, Susana González, participó en aquella votación del 2021 acompañando la propuesta para modificar el articulado de la ley generada por Vidal y, en declaraciones a diario Hoy, explicó: “Lo que se hizo fue clarificar la ley, porque se aprobó en 2018 y afectaba los mandatos de quienes habían asumido en 2017 estableciendo una retroactividad que es inconstitucional y, por ello, se estableció desde cuándo tenía vigencia esa ley y por tanto quedaron habilitados aquellos intendentes que tenían mandato en 2017 y se cuenta desde 2019 y 2023. La norma puede tener un fin justificado o no, según quien esté de acuerdo o no. Yo considero que los candidatos solo pueden ser legitimados por el voto popular, no porque una ley diga quién y por cuánto tiempo”.

“En virtud de la Corte nacional que estamos padeciendo, la realidad es que no se trata de una presentación ante la Corte bonaerense, que es una Corte que tiene bien en claro el derecho, sino que directamente se saltea a la Provincia yendo a la Corte nacional, como si tuviera competencia donde no la tiene; además no podría establecer nada porque la Ley solo le dio certeza a partir de cuándo se computan los mandatos y fue aprobada por amplia mayoría. Pero en este país, esta Corte con cargos vitalicios, que no fue votada por nadie, establece quiénes pueden ser votados y por cuántos períodos... Es un absurdo tener un sistema monárquico dentro de la Justicia”, sentenció.

Por otro lado hay que recordar que el radicalismo tiene más de 25 intendentes que podrían quedar fuera de carrera si la Corte avanzara por ello y, por lo bajo, algunos representantes del centenario partido afirman que “no tiene demasiada sustancia la presentación. No soy jurista, pero la Constitución provincial no prohibía la reelección antes de la Ley y la Ley modifica otra ley, no se modifica la Constitución. Por ahora no lo vemos como una amenaza”.

Consultadas por este medio, fuentes cercanas al intendente Julio Garro explican que “hay una cuestión que se debe analizar de esta presentación que es muy diferente a lo que pasó con Uñac. Ahí él había querido modificar desde una Ley lo que establecía la Constitución provincial de San Juan y por eso la Corte le puso un freno. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires la Constitución permite las reelecciones indefinidas a intendentes, legisladores y concejales. Los legisladores, en común acuerdo con intendentes en 2021, definieron hacer la posibilidad de que exista sólo una reelección; los que ya estaban ese período no lo cuentan, pero sí el siguiente. Por eso Garro, por ejemplo, fue reelecto y tiene oportunidad de presentarse si lo desea en estas elecciones, pero ya sería por última vez. En el caso de los intendentes, la Corte bonaerense permitía que los mandatos fueran interminables y fue una ley posterior la que delimitó eso justamente, es totalmente diferente desde lo judicial”.