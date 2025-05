La Provincia de Buenos Aires víctima del modelo económico que excluye al trabajo y la producción

Los últimos datos económicos desmienten categóricamente el discurso oficial del Gobierno nacional sobre una presunta recuperación. Desde la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Pablo López, advirtió este martes en sus redes sociales que “la evolución del empleo, la industria y la construcción muestran el profundo deterioro de la economía real” y alertó que “la PBA, motor productivo del país, sufre la peor parte de un modelo reprimarizante”.

El panorama es contundente: la utilización de la capacidad industrial se ubicó en marzo en apenas el 54%, uno de los niveles más bajos en décadas. “Está apenas por encima de 2024 y 12,9 puntos porcentuales por debajo de marzo de 2023”, señaló el ministro. Esta parálisis afecta principalmente a la industria y la construcción, sectores que ya destruyeron más de 85.000 puestos de trabajo registrados desde noviembre pasado.

La Provincia, que representa el 50% de la producción industrial y el 45% de la construcción del país, concentra también el 40% de la pérdida de empleo formal privado. “Por eso no sorprende la alta incidencia bo­naerense en la creciente de­socupación”, explicó López, subrayando que “los sectores productivos preponderantes de la PBA son los más afectados por las políticas nacionales”.

Si bien la recuperación del agro logró atenuar parcialmente el derrumbe en 2024, el escenario no mejora en 2025. “Aún sin datos oficiales de marzo, que sabemos que fue negativo, los sectores más importantes se muestran sensiblemente por debajo de 2023”, detalló el funcionario.

La contracción en el consumo y la caída de la inversión productiva alimentan un modelo excluyente. “La actividad no repunta porque no hay consumo ni inversión. Los únicos ganadores son los sectores intensivos en recursos naturales, que no generan empleo”, apuntó López. Y concluyó: “Este modelo de país no incluye a la Provincia ni a sus 17 millones de habitantes”.

Los datos que exhibe la cartera económica bonaerense no son una interpretación aislada: surgen de fuentes oficiales como el Indec y confirman que la economía real atraviesa un retroceso sin precedentes, especialmente en los sectores con mayor capacidad de generar empleo. Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene un relato que poco tiene que ver con los gráficos que marcan el pulso de la realidad.