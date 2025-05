Provincia endurece su postura ante el paro docente de la FEB

El Gobierno bonaerense respondió con firmeza al paro convocado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y anunció que descontará el día a quienes no trabajen. “No tenemos ninguna comunicación fehaciente de medidas de fuerza, pero el que no concurra, no cobrará”, advirtió el ministro de Trabajo, Walter Correa, en conferencia de prensa.

La FEB rechazó el último acuerdo paritario y convocó a un paro para el martes 20, desmarcándose de Suteba y Udocba, que sí aceptaron la propuesta oficial. Esta fractura dentro del Frente de Unidad Docente obligó al Ejecutivo a tomar una postura más dura frente al conflicto.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno, fue aún más tajante al minimizar el alcance de la medida: “Solo hay un gremio, que no representa ni de cerca al conjunto, amagando con una medida de fuerza”. Agradeció especialmente a Suteba, conducido por Roberto Baradel, por acompañar la propuesta salarial.

Bianco también diferenció la política laboral de Kicillof respecto al gobierno nacional: “A diferencia de Milei, en la Provincia no se ha despedido a nadie. Aquí se prioriza el empleo y el diálogo”.

La advertencia de descuentos y las declaraciones cruzadas reflejan la creciente tensión en un escenario económico adverso, donde la Provincia busca sostener el salario estatal mientras enfrenta divisiones sindicales.