Milei habló sobre la medida que busca liberar los dólares del colchón

Fue en una entrevista en televisión donde el presidente Javier Milei explicó de qué se trata el proyecto que impulsa su gobierno para incorporar al circuito económico una porción significativa de los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema financiero formal. En sus declaraciones sostuvo que se trata de una medida monetaria revolucionaria y que su propósito no es recaudatorio.

Además, detalló que en la Argentina existen entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema, una cifra que representa entre el 33% y el 66% del Producto Bruto Interno (PBI). “Eso implica una inyección de fondos dentro de la economía que podría generar una aceleración de la tasa de crecimiento enorme“, afirmó Milei. También dijo que permitir que esos dólares entren al circuito sin exigir declaraciones sobre su procedencia responde a una lógica distinta a la fiscal o penal: “Es como si fuera un blanqueo, pero. Pero sin pago de impuestos, obvio. No tiene fines recaudatorios. Tiene fines, de liberar. Que la gente pueda ser libre de usar su dinero”.

En cuanto al origen de los ahorros en dólares de los argentinos comentó. “A mí no me importa de dónde sacó los dólares, no me importa en lo más mínimo”. Y también planteó que “las cuestiones de economía se arreglan en la economía. Las cuestiones de otro tipo se arreglan en el plano jurídico y legal”.

El presidente además defendió a las personas que lograron proteger su patrimonio del “impuesto inflacionario” y de los “políticos ladrones”. “Esas personas que tienen ese dinero ahí no son delincuentes, son personas que lograron escapar de los liberticidas, de los políticos”, expresó. Y añadió “El que pudo zafar, genial. Y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón”.