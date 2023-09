La Provincia extiende el servicio de gas natural

El presidente de la empresa Buenos Aires Gas Sociedad Anónima (Bagsa), Pablo Pérez explicó que “Bagsa, ofrece el servicio en 73 localidades con 42.000 usuarios”, cuyo beneficio alcanza a 160.000 bonaerenses, “tenemos 1700 km de redes y 316 km de gasoducto. Nuestro promedio de usuarios por localidad es de 575 y estamos en localidades cuyo promedio es de 2100, detalló”.

Sobre las particularidades y beneficios de la empresa, Pérez detalló que se trata de una subdistribuidora del servicio de gas de la provincia pero que “la definición de Bagsa es que es una herramienta de política pública para poder facilitar a los habitantes de localidades pequeñas, que no tengan la posibilidad de tener el servicio de gas por redes, puedan contar con esta fuente de energía tan importante”.

Seguido, detalló que “se trata de localidades que por su tamaño y ubicación no son del interés del sector privado porque no tienen rentabilidad o no pueden recuperar las inversiones que significan llevar el servicio a esas localidades lo cual deja a la población sin la posibilidad de tener gas por red y limita las posibilidades de desarrollo del sector productivo que permite tener el gas natural por redes y qué empresas se radiquen en esas ciudades”.