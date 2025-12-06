Lamelas afirmó que Trump lo envió a respaldar a Milei
El embajador reveló que su llegada fue un pedido del mandatario estadounidense y reavivó la polémica sobre el rol del país del norte en la política local.
En el encuentro de fin de año de AmCham, el embajador estadounidense Peter Lamelas sorprendió al admitir que su llegada a Buenos Aires fue un pedido directo de Donald Trump para respaldar a Javier Milei. El funcionario, empresario de la salud de origen cubano, aseguró que el acuerdo comercial entre ambos países será firmado pronto. Sus palabras fueron festejadas por funcionarios y aliados del oficialismo, en un gesto de alineamiento político.
Aunque aseguró que no se involucraría en la política local, sus declaraciones y sus críticas a Cristina Kirchner y a China reavivan la polémica sobre el rol de Washington en la región.