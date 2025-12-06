Lamelas afirmó que Trump lo envió a respaldar a Milei

En el encuentro de fin de año de AmCham, el embajador estadounidense Peter Lamelas sorprendió al admitir que su llegada a Buenos Aires fue un pedido directo de Donald Trump para respaldar a Javier Milei. El funcionario, empresario de la salud de origen cubano, aseguró que el acuerdo comercial entre ambos países será firmado pronto. Sus palabras fueron festejadas por funcionarios y aliados del oficialismo, en un gesto de alineamiento político.

Aunque aseguró que no se involucraría en la política local, sus declaraciones y sus críticas a Cristina Kirchner y a China reavivan la polémica sobre el rol de Washington en la región.