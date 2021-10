Máximo Kirchner acusó a la oposición de buscar "hacernos actuar bajo extorsión"

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionó hoy a la oposición por no dar quórum en el recinto de la Cámara baja para tratar, en una sesión especial, la ley de etiquetado frontal y acusó a ese espacio de buscar "hacernos actuar bajo extorsión", a la vez que les pidió "ser más pacientes" porque "para el 2023 faltan dos años, y eso también es la República".

"Han vuelto a comportarse como siempre fueron cuando le tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos", aseveró Máximo Kirchner en el recinto de la Cámara baja, en el marco de una sesión en minoría tras la decisión de la oposición de no dar quórum para el debate.

Recordó, en ese sentido, que la oposición de Juntos por el Cambio "para sentarse imponían un pliego de condiciones", al hacer referencia al temario que la oposición pedía incorporar al debate como la ley Ovina y garantizar un compromiso del oficialismo de comenzar a debatir la ley de boleta única, declarar la emergencia educativa y una reforma a la ley de alquileres, así como la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, para arrancar con la discusión del Presupuesto 2022.

Para Kirchner, "son los mismos que nos pidieron no tratar temas electorales y piden boleta única", al cuestionar el planteo opositor de establecer un acuerdo para que el oficialismo se comprometa a abrir el debate de ese proyecto, además del que declara la emergencia educativa y fijar fecha para la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, para arrancar formalmente con el debate del Presupuesto 2022."Nos quieren hacer actuar bajo extorsión", afirmó Kirchner, al señalar que "deberían ser más pacientes porque para el 2023 faltan dos años y eso también es la República".

Tras destacar que en el oficialismo "llegamos a 122 diputadas y diputados presentes", el jefe del bloque de diputados del FdT puso de relieve que "hoy quedamos a 7 diputados y diputadas, no de dejar de ser una República sino de poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente".

"Nosotros cumplimos con nuestra palabra con la oposición en cada tema: no hacemos operaciones en los diarios ni vamos a la tele a decir una cosa y hacemos otra. Algo más simple porque cuando agotás el tiempo de los sets de televisión, cuando llega el momento de sentarse en la banca y haciendo valer su compromiso y el trabajo de estas leyes, en medio de un proceso electoral lo que podemos ver hoy es que eso no sucede", aseveró el legislador.

Máximo hizo referencia además a las afirmaciones de la candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, de plantear que si se repetían los resultados de las PASO, ese espacio buscaría "intentarse quedar con la presidencia" de la Cámara baja, que preside Massa.

"¿Tan difícil era sentarse hoy?", se preguntó Máximo Kirchner, al sostener que ese espacio tiene "la mejor de las buenas voluntades" para sesionar, y agregó: "Nosotros sabemos perder y por eso también sabemos ganar".

Según Kirchner, "lo que han visto hoy es que vuelven a ser los mismos cuando en las PASO apenas tuvieron un resultado favorable. Vuelven a ser los mismos de siempre, los que endeudaron al país, los que votaron el 82 por ciento móvil pero cuando fueron gobierno recortaron haberes con la reforma previsional".

En ese sentido, el legislador del FDT aseveró: "Tenemos que tener claro como fuerza política y como Congreso y las organizaciones que luchan contra las verdaderas organizaciones, de cómo debe ejercer la ciudadanía su voto y dónde va a encontrar eco para avanzar con cuestiones que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de la gente en la diaria".

Respecto a la convocatoria realizada para esta tarde por la oposición para reunir a los jefes de bloques y buscar acordar un temario de consenso, aclaró: "Asistiremos pero la oportunidad lamentablemente la han dejado pasar".

Admitió que el bloque del FdT, integrado por 120 diputados, "no pudimos tener todos porque renunciaron algunos para asumir otras funciones y aún no juraron sus reemplazantes", al hacer referencia a los reemplazantes de Cristina Álvarez Rodríguez y Facundo Moyano.

Finalmente, Máximo Kirchner enfatizó: "La oposición está en una y en la que está no es la que le interesa a la mayoría de la gente".