Provincia anticipa un 1,5% de aumento a estatales

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que liquidará un incremento salarial del 1,5% a cuenta de futuros aumentos para los trabajadores estatales, en el marco de las negociaciones paritarias correspondientes a la Ley 10.430 y regímenes especiales. La decisión fue comunicada a la Unión del Personal Civil de la Nación Buenos Aires y responde a un pedido de la secretaria general del gremio, Fabiola Mosquera, quien solicitó garantizar que los salarios no registren una reducción respecto del mes anterior mientras se mantienen abiertas las conversaciones.

Según el sindicato, el porcentaje corresponde a un anticipo que será incorporado en la liquidación salarial, en un contexto marcado por el rechazo de las organizaciones gremiales a la propuesta oficial. Los gremios consideraron insuficiente la oferta y reclamaron una mejora en el porcentaje, además de avances en otros puntos vinculados a las condiciones laborales, como el pase a planta permanente de trabajadores precarizados y la convocatoria a mesas técnicas sectoriales.

El incremento transitorio aparece como un gesto para sostener el poder adquisitivo, pero deja abierta la necesidad de una nueva oferta que permita alcanzar un acuerdo más amplio y duradero entre el Ejecutivo provincial y los gremios estatales. La medida busca contener la tensión y evitar un deterioro inmediato en los ingresos, aunque la discusión de fondo continúa pendiente.